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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Шинник
Спартак-Нальчик - Шинник: обзор матча 13 ноября 2016
Спартак-Нальчик
13.11.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
56'
Н. Дроздов
74'
А. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Шинник
Замена
М. Шаваев
️️️️
А. Ахъядов
90'
+1
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
А. Богатырев
88'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
С. Крамаренко
83'
82'
Желтая карточка
К. Гоцук
Желтая карточка
А. Дашаев
82'
78'
Замена
А. Митасов
️️️️
В. Сиротов
Замена
В. Семенов
️️️️
Д. Войнов
77'
74'
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Земсков
ГОЛ! 2:0!
А. Кузнецов
74'
73'
Желтая карточка
А. Мугинов
65'
Замена
М. Лаук
️️️️
Р. Нетфуллин
65'
Замена
А. Мугинов
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 1:0!
Н. Дроздов
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
19
Магомет Шаваев
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Артур Мугинов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-3-3-1
1
Антипов
88
Макоев
3
Мурачев
4
Дашаев
7
Соблиров
34
Дроздов
91
Кузнецов
7
Крамаренко
21
Войнов
26
Богатырев
33
Ахъядов
4-1-2-1-2
1
Малышев
97
Ятченко
78
Чистяков
24
Гоцук
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
52
Нетфуллин
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
33
Ахъядов
19
Шаваев
19
Шаваев
33
Ахъядов
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Ахриев
7
Крамаренко
21
Войнов
5
Семенов
5
Семенов
21
Войнов
26
Богатырев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
26
Богатырев
28
Султонов
17
Мугинов
17
Мугинов
28
Султонов
52
Нетфуллин
10
Лаук
10
Лаук
52
Нетфуллин
8
Земсков
20
Подоляк
20
Подоляк
8
Земсков
37
Сиротов
9
Митасов
9
Митасов
37
Сиротов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Шинник
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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