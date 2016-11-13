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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Фарерские острова
Швейцария - Фарерские острова: обзор матча 13 ноября 2016
Швейцария
13.11.2016, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
27'
Э. Дердийок
83'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Фарерские острова
89'
Замена
О. Фэре
️️️️
Ф. Беньяминсен
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Э. Дердийок
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
Р. Родригес
83'
82'
Замена
К. Ольсен
️️️️
С. Ватнхамар
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Б. Джемаили
80'
78'
Замена
К. Йоенсен
️️️️
Д. Соренсен
Желтая карточка
Р. Родригес
73'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
В. Штокер
69'
60'
Желтая карточка
Й. Наес
ГОЛ! 1:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
В. Бехрами
27'
14'
Желтая карточка
Б. Хендрикссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ПП
14
Валентин Штокер
ЛФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
РФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
7
Фроди Беньяминсен
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
21
Андреас Ольсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
20
Джуру
2
Лихтштайнер
10
Джака
15
Джемаили
11
Бехрами
14
Штокер
19
Дердийок
18
Мехмеди
4-4-2
1
Нильсен
5
Наттестад
2
Наес
4
Грегерсен
22
Хансен
6
Ханссон
10
Ватнхамар
9
Соренсен
8
Хендрикссон
14
Эдмундссон
7
Беньяминсен
14
Штокер
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Штокер
15
Джемаили
11
Штеффен
11
Штеффен
15
Джемаили
19
Дердийок
9
Сеферович
9
Сеферович
19
Дердийок
9
Соренсен
12
Йоенсен
12
Йоенсен
9
Соренсен
7
Беньяминсен
15
Фэре
15
Фэре
7
Беньяминсен
10
Ватнхамар
11
Ольсен
11
Ольсен
10
Ватнхамар
Остались в запасе
Швейцария
Фарерские острова
6
Денис Закария
ОП
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
21
Андреас Ольсен
ЦФ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
21
Андреас Ольсен
ЦФ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Швейцария - Фарерские острова
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Свисспауэр Арена
Где смотреть матч:
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