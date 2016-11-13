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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Динамо
Балтика - Динамо: обзор матча 13 ноября 2016
Балтика
13.11.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 3
Завершен
Динамо
12'
В. Рыков
27'
Е. Луценко
69'
Е. Луценко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Динамо
88'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
М. Кузьмин
85'
Желтая карточка
С. Хольмен
81'
Желтая карточка
С. Драгун
Замена
А. Елисеев
️️️️
П. Соломатин
75'
70'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Зотов
69'
ГОЛ! 0:3!
Е. Луценко
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Подбельцев
64'
Желтая карточка
А. Подбельцев
61'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Е. Бутаков
51'
Замена
К. Зимулька
️️️️
В. Пономарев
46'
Желтая карточка
В. Крючков
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
Е. Луценко
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Рыков
Пас отдал
А. Катрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
19
Владимир Пономарев
ПП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-3-2-2
95
Вамбольт
24
Бутаков
22
Родионов
55
Крючков
13
Почивалин
8
Цимбал
18
Марущак
93
Каленкович
19
Пономарев
31
Соломатин
9
Подбельцев
4-2-3-1
1
Шунин
34
Козлов
44
Рыков
8
Хольмен
18
Морозов
21
Зотов
41
Сапета
88
Ташаев
6
Кузьмин
77
Катрич
48
Луценко
9
Подбельцев
7
Сердюк
7
Сердюк
9
Подбельцев
19
Пономарев
81
Зимулька
81
Зимулька
19
Пономарев
24
Бутаков
18
Суханов
18
Суханов
24
Бутаков
31
Соломатин
4
Елисеев
4
Елисеев
31
Соломатин
6
Кузьмин
27
Сарамутин
27
Сарамутин
6
Кузьмин
21
Зотов
21
Драгун
21
Драгун
21
Зотов
Остались в запасе
Балтика
Динамо
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Игорь Захаряк
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
4
Роман Славнов
ПП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Балтика - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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