Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Факел
Спартак-2 - Факел: обзор матча 13 ноября 2016
Спартак-2
13.11.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Факел
44'
И. Дранников (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Факел
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Д. Давыдов
80'
Замена
А. Федчук
️️️️
И. Синодзука
72'
69'
Замена
Р. Болов
️️️️
Г. Бурнаш
69'
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Саталкин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Дранников
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-1-3-1-2
47
Филиппов
22
Хомуха
15
Пуцко
5
Кутин
94
Тимофеев
70
Синодзука
8
Самсонов
52
Леонтьев
17
Зуев
77
Мелкадзе
88
Давыдов
3-3-1-2-1
1
Саутин
15
Тихий
93
Бурнаш
55
Осипенко
71
Багаев
5
Трошечкин
4
Дранников
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
17
Бирюков
88
Давыдов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
88
Давыдов
70
Синодзука
10
Федчук
10
Федчук
70
Синодзука
87
Саталкин
7
Козлов
7
Козлов
87
Саталкин
93
Бурнаш
88
Болов
88
Болов
93
Бурнаш
Остались в запасе
Спартак-2
Факел
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Виталий Мельниченко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Александр Руденко
ЛВ
Остались в запасе
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Виталий Мельниченко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Спартак-2 - Факел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Факел
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+