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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 13 ноября 2016
СКА-Хабаровск
13.11.2016, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
47'
М. Казанков
90+2'
М. Казанков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
ГОЛ! 2:0!
М. Казанков
90'
+2
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
75'
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Кацаев
71'
69'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Овсепян
64'
Желтая карточка
М. Вотинов
62'
Вторая желтая
Г. Рухаиа
56'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Коржунов
ГОЛ! 1:0!
М. Казанков
47'
Замена
П. Карасев
️️️️
Д. Дедечко
46'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Э. Булия
37'
Желтая карточка
А. Друзин
32'
31'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
18'
Желтая карточка
А. Макаренко
16'
Желтая карточка
Е. Качан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-1-2
55
Криворучко
59
Иванов
3
Удалый
5
Микуцкис
5
Эдиев
30
Друзин
69
Дедечко
10
Кацаев
60
Казанков
23
Лескано
91
Булия
4-4-2
22
Цыган
28
Магаль
80
Качан
29
Мищенко
5
Кушнирук
4
Рухаиа
95
Овсепян
8
Макаренко
17
Коржунов
45
Вотинов
99
Азаров
91
Булия
10
Никифоров
10
Никифоров
91
Булия
69
Дедечко
18
Карасев
18
Карасев
69
Дедечко
23
Лескано
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Лескано
10
Кацаев
26
Черевко
26
Черевко
10
Кацаев
95
Овсепян
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
95
Овсепян
17
Коржунов
7
Беляев
7
Беляев
17
Коржунов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
56
Александр Довбня
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
12
Алексей Кувшинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
12
Алексей Кувшинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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