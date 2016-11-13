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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Кубань (ЛФЛ)
Тосно - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 ноября 2016
Тосно
13.11.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Кубань (ЛФЛ)
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Палиенко
87'
83'
Замена
В. Ильин
️️️️
В. Обухов
Замена
А. Кутьин
️️️️
Г. Чиркин
62'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
60'
39'
Желтая карточка
С. Бендзь
Желтая карточка
М. Кашчелан
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Нигматуллин
20
Дугалич
18
Сухарев
25
Буйволов
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
8
Чиркин
88
Богаев
21
Галиулин
99
Палиенко
91
Заболотный
4-1-3-2
1
Помазан
31
Зотов
26
Бендзь
25
Смирнов
8
Бугаев
8
Якуба
88
Хубулов
19
Гай
7
Маляров
2
Гогниев
13
Обухов
99
Палиенко
13
Киреенко
13
Киреенко
99
Палиенко
8
Чиркин
48
Кутьин
48
Кутьин
8
Чиркин
13
Обухов
98
Ильин
98
Ильин
13
Обухов
Остались в запасе
Тосно
Кубань (ЛФЛ)
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Статистика матча Тосно - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Электрон
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