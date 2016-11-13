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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Беларусь
Болгария - Беларусь: обзор матча 13 ноября 2016
Болгария
13.11.2016, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Беларусь
10'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Беларусь
90'
+1
Вторая желтая
А. Глеб
Желтая карточка
С. Дьяков
82'
80'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
Замена
П. Йорданов
️️️️
И. Попов
75'
74'
Замена
С. Корниленко
️️️️
И. Маевский
Желтая карточка
Р. Кирилов
72'
Замена
Р. Кирилов
️️️️
А. Тонев
66'
61'
Замена
П. Савицкий
️️️️
П. Нехайчик
Замена
И. Чочев
️️️️
Ж. Миланов
53'
51'
Желтая карточка
И. Шитов
36'
Замена
И. Шитов
️️️️
А. Мартынович
Желтая карточка
А. Александров
29'
21'
Желтая карточка
А. Глеб
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
С. Делев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
20
Александар Тонев
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
20
Живко Миланов
ПП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Юрий Кендыш
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Александр Глеб
ПП
23
Павел Нехайчик
ЛФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
11
Михаил Гордейчук
РФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Болгария
1
Георгий Китанов
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Даниэл Златков
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
10
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Преслав Йорданов
ЦФ
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Максим Володько
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
8
Сергей Корниленко
ЦФ
3-5-1-1
1
Стоянов
3
Занев
3
Александров
15
Божиков
9
Попов
21
Дьяков
0
Славчев
17
Миланов
20
Миланов
20
Тонев
10
Делев
4-3-3
22
Горбунов
6
Политевич
4
Мартынович
21
Филипенко
5
Поляков
10
Глеб
18
Маевский
14
Кендыш
11
Гордейчук
11
Лаптев
23
Нехайчик
20
Тонев
10
Кирилов
10
Кирилов
20
Тонев
9
Попов
9
Йорданов
9
Йорданов
9
Попов
20
Миланов
18
Чочев
18
Чочев
20
Миланов
4
Мартынович
4
Шитов
4
Шитов
4
Мартынович
23
Нехайчик
8
Савицкий
8
Савицкий
23
Нехайчик
18
Маевский
8
Корниленко
8
Корниленко
18
Маевский
Остались в запасе
Болгария
Беларусь
15
Даниэл Златков
ЦЗ
1
Георгий Китанов
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Максим Володько
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
15
Даниэл Златков
ЦЗ
1
Георгий Китанов
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Остались в запасе
21
Евгений Клопоцкий
ЦЗ
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Максим Володько
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Болгария - Беларусь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Васил Левски
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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