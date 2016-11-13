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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Эстония
Бельгия - Эстония: обзор матча 13 ноября 2016
Бельгия
13.11.2016, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 4 тур
8 : 1
Завершен
Эстония
8'
Т. Менье
16'
Д. Мертенс
25'
Э. Азар
62'
Я. Карраско
64'
Р. Клаван (АГ)
68'
Д. Мертенс
83'
Р. Лукаку
88'
Р. Лукаку
30'
Х. Аниер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Эстония
Замена
Т. Симонс
️️️️
А. Витсель
88'
ГОЛ! 8:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ю. Тилеманс
88'
85'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Х. Аниер
84'
Замена
П. Марин
️️️️
С. Лутс
ГОЛ! 7:1!
Р. Лукаку
83'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Мертенс
79'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Э. Азар
73'
ГОЛ! 6:1!
Д. Мертенс
68'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Р. Клаван
64'
63'
Замена
Г. Камс
️️️️
С. Мосников
ГОЛ! 4:1!
Я. Карраско
Пас отдал
Р. Лукаку
62'
30'
ГОЛ! 3:1!
Х. Аниер
Пас отдал
Т. Тенисте
ГОЛ! 3:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Мертенс
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Де Брюйне
16'
ГОЛ! 1:0!
Т. Менье
Пас отдал
Я. Карраско
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
14
Константин Васильев
АП
6
Александр Дмитриев
ПП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Эстония
12
Андреас Вайкла
ВР
22
Павел Лондак
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Владимир Авилов
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
10
Янар Тоомет
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
9
Атс Пурье
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
23
Киман
5
Вертонген
15
Менье
6
Витсель
19
Дендокер
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
9
Лукаку
14
Мертенс
4-4-1-1
12
Аксалу
19
Калласте
21
Баранов
15
Клаван
23
Тенисте
6
Дмитриев
16
Мосников
13
Лутс
18
Метс
14
Васильев
8
Аниер
6
Витсель
3
Симонс
3
Симонс
6
Витсель
14
Мертенс
8
Тилеманс
8
Тилеманс
14
Мертенс
10
Азар
11
Миральяс
11
Миральяс
10
Азар
16
Мосников
20
Камс
20
Камс
16
Мосников
13
Лутс
17
Марин
17
Марин
13
Лутс
8
Аниер
11
Оямаа
11
Оямаа
8
Аниер
Остались в запасе
Бельгия
Эстония
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
10
Янар Тоомет
ЦП
12
Андреас Вайкла
ВР
22
Павел Лондак
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Владимир Авилов
ЦЗ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
10
Янар Тоомет
ЦП
12
Андреас Вайкла
ВР
22
Павел Лондак
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Владимир Авилов
ЦЗ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мартин Рейм
Статистика матча Бельгия - Эстония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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