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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Оренбург (мол)
Ахмат (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 30 сентября 2016
Ахмат (мол)
30.09.2016, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург (мол)
90'
И. Алтышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Оренбург (мол)
90'
Желтая карточка
А. Руденко
90'
Замена
В. Переверзев
️️️️
А. Рыбкин
90'
Замена
И. Алтышев
️️️️
С. Бреев
90'
Замена
П. Пикин
️️️️
Д. Кайков
90'
ГОЛ! 0:1!
И. Алтышев
Замена
Р. Исаев
️️️️
Х. Кадыров
89'
86'
Замена
Д. Криворучко
️️️️
Д. Рудаков
Замена
Б. Умаров
️️️️
Ч. Магомадов
86'
78'
Замена
И. Иванов
️️️️
В. Калинин
74'
Желтая карточка
А. Рыбкин
69'
Замена
С. Иванов
️️️️
В. Черязов
Замена
Р. Умаев
️️️️
А. Хусаинов
59'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Т. Мальсагов
50'
31'
Желтая карточка
В. Билюков
7'
Замена
А. Бойко
️️️️
С. Сарсенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
49
Халид Исмаилов
ЦП
39
Али Хусаинов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
53
Виктор Черязов
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Ахмат (мол)
97
Расул Умаев
ВР
53
Билал Умаров
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
Оренбург (мол)
21
Павел Пикин
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
89
Станислав Иванов
ЦП
78
Илья Иванов
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
7
Андрей Бойко
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
3-3-1-3
35
Газиев
95
Магомадов
38
Альсултанов
40
Шахтиев
15
Мальсагов
95
Бацуев
95
Адамов
49
Исмаилов
10
Кадыров
95
Кадыров
39
Хусаинов
4-3-1-2
9
Руденко
99
Прилепин
21
Кайков
54
Билюков
53
Черязов
99
Калинин
19
Митренко
23
Бреев
17
Рудаков
11
Сарсенов
97
Рыбкин
39
Хусаинов
97
Умаев
97
Умаев
39
Хусаинов
95
Магомадов
53
Умаров
53
Умаров
95
Магомадов
15
Мальсагов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
15
Мальсагов
10
Кадыров
64
Исаев
64
Исаев
10
Кадыров
21
Кайков
21
Пикин
21
Пикин
21
Кайков
53
Черязов
89
Иванов
89
Иванов
53
Черязов
99
Калинин
78
Иванов
78
Иванов
99
Калинин
17
Рудаков
18
Криворучко
18
Криворучко
17
Рудаков
23
Бреев
19
Алтышев
19
Алтышев
23
Бреев
11
Сарсенов
7
Бойко
7
Бойко
11
Сарсенов
97
Рыбкин
57
Переверзев
57
Переверзев
97
Рыбкин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Оренбург (мол)
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Ахмат (мол) - Оренбург (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
им. С.Билимханова
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