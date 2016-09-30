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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Крумкачи - Слуцк
Крумкачи - Слуцк: обзор матча 30 сентября 2016
Крумкачи
30.09.2016, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крумкачи - Слуцк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крумкачи
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 5
19.07.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
1 : 2
12.07.2025
Нафтан
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 1
14.07.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Крумкачи
2 : 1
26.11.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
18.11.2017
Крумкачи
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
- : -
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 29 тур
БАТЭ-2
0 : 1
16.10.2026
Слуцк
Информация о матче
Стадион:
Городской
Новости команд
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Слуцк
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
2020.09.01 21:14
1
Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими
2020.08.31 17:04
11
В Беларуси вратарь забил ударом из своей штрафной
2017.07.29 23:19
3
Товарищеский матч. ЦСКА побеждает «Крумкачи», Траоре забивает во втором матче подряд
2016.07.14 14:10
9
ЦСКА сыграет пять контрольных матчей
2016.07.01 13:42
3
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
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