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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Нортгемптон Таун
Барнсли - Нортгемптон Таун: обзор матча 09 августа 2016
Барнсли
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барнсли - Нортгемптон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
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1 : 1
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0 : 1
03.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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1 : 1
31.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
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