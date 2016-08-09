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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Уимблдон
Питерборо Юнайтед - Уимблдон: обзор матча 09 августа 2016
Питерборо Юнайтед
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Уимблдон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Уимблдон
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