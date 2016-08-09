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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Брентфорд
Эксетер Сити - Брентфорд: обзор матча 09 августа 2016
Эксетер Сити
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эксетер Сити - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
- : -
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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2 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
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Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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