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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 09 августа 2016
Реал
09.08.2016, вторник, 21:45
Суперкубок УЕФА
3 : 2
Завершен
Севилья
21'
М. Асенсио
90+3'
С. Рамос
119'
Д. Карвахаль
41'
Ф. Васкес
72'
Е. Коноплянка (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Севилья
ГОЛ! 3:2!
Д. Карвахаль
119'
94'
Вторая желтая
Т. Колоджейчак
Желтая карточка
Х. Родригес
93'
ГОЛ! 2:2!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Васкес
90'
+3
90'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Желтая карточка
М. Асенсио
86'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
84'
74'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
В. Иборра
Замена
Х. Родригес
️️️️
М. Ковачич
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Коноплянка
67'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Л. Вьетто
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
65'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Мората
62'
51'
Замена
А. Рами
️️️️
Д. Карришу
50'
Травма
Д. Карришу
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Витоло
39'
Желтая карточка
Витоло
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ОП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
ПАЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-2-3-1
1
Касилья
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Ковачич
10
Асенсио
22
Иско
17
Васкес
21
Мората
3-2-1-3-1
15
Серхио Рико
23
Карришу
15
Колоджейчак
2
Пареха
10
Кийотаке
10
Иборра
15
Н'Зонзи
25
Мариано
20
Васкес
7
Витоло
10
Вьетто
22
Иско
14
Модрич
14
Модрич
22
Иско
8
Ковачич
23
Родригес
23
Родригес
8
Ковачич
21
Мората
9
Бензема
9
Бензема
21
Мората
23
Карришу
23
Рами
23
Рами
23
Карришу
10
Иборра
5
Краневиттер
5
Краневиттер
10
Иборра
10
Вьетто
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Вьетто
Остались в запасе
Реал
Севилья
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Реал - Севилья
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Леркендаль
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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