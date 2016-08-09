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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лаваль - Труа
Лаваль - Труа: обзор матча 09 августа 2016
Лаваль
09.08.2016, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лаваль - Труа
60'
Замена
С. Дарбио
️️️️
Ш. Бен-Саада
Начало матча
Статистика матча Лаваль - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
По
3 : 2
09.10.2026
Лаваль
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
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