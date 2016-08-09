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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Йовил
Уолсолл - Йовил: обзор матча 09 августа 2016
Уолсолл
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Йовил
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уолсолл - Йовил
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
- : -
21.11.2026
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14.11.2026
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Уилдстон
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10.10.2026
Йовил
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Уолсолл
Йовил
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
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7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
2018.01.26 21:55
4
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
2018.01.27 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
2018.01.27 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
2018.01.27 00:10
7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
2018.01.26 21:55
4
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