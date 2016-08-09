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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Осер - Бур-ан-Бресс
Осер - Бур-ан-Бресс: обзор матча 09 августа 2016
Осер
09.08.2016, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Бур-ан-Бресс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Осер - Бур-ан-Бресс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 8 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
26.09.2026
Конкарно
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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