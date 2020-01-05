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  • Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0

Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0

5 января 2020, 01:34
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«Лион» в 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Бур-ан-Бресс», выступающего в третьем по силе дивизионе. Дублем отметился Мусса Дембеле, которого на днях отказались продавать в «Челси».

В другой встрече «Тулуза» не справилась с представителем Д4 – минимальное поражение команды, идущей в Лиге 1 последней.

Кубок Франции. 1/32 финала

Бур-ан-Бресс – Лион – 0:7 (0:2)

Голы: 0:1 – Дембеле, 17; 0:2 – Дембеле, 41; 0:3 – Террье, 46; 0:4 – Корне, 55; 0:5 – Какере, 82; 0:6 – Ауа, 86; 0:7 – Шерки, 90+2.

Сен-Прив – Тулуза – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Антуан, 90+6.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок Франция. Лига 1 Лион Тулуза Бур-ан-Бресс
Комментарии (1)
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ZEVS71
1578219200
То кубок Франции, то Англии. Вы там определитесь что ли. Праздники заканчиваются, хорош бухать!
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