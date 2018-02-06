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    Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики

    Состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Бур-ан-Брессом» и «Марселем». Команда из портового города смогла разгромить соперника, забив в его ворота девять безответных голов. Хет-триками отметились Костас Митроглу и Лукас Окампос.

    Соперник «Марселя» по следующему раунду еще не определен.

    Кубок Франции. 1/8 финала

    Бур-ан-Бресс – Марсель – 0:9 (0:5)

    Голы: 0:1 – Густаво, 9; 0:2 – Пайет, 12; 0:3 – Окампос, 16; 0:4 – Митроглу, 20; 0:5 – Митроглу, 40; 0:6 – Окампос, 48; 0:7 – Окампос, 71; 0:8 – Митроглу, 81; 0:9 – Н'Жийе, 89 (с пенальти).

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 22:16
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