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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс: обзор матча 09 августа 2016
Ньюпорт Каунти
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
2 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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20.10.2026
Милтон Кинс Донс
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