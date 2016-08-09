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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Плимут Аргайл
Рединг - Плимут Аргайл: обзор матча 09 августа 2016
Рединг
09.08.2016, вторник, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рединг - Плимут Аргайл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
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Плимут Аргайл
- : -
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
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