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Англия. Кубок лиги
Саутенд Юнайтед - Гиллинхэм
Саутенд Юнайтед - Гиллинхэм: обзор матча 09 августа 2016
Саутенд Юнайтед
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутенд Юнайтед - Гиллинхэм
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутенд Юнайтед
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Саутенд Юнайтед
- : -
20.11.2026
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Саутенд Юнайтед
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3 : 2
31.10.2026
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24.10.2026
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- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
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2 : 0
14.11.2026
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1 : 2
31.10.2026
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Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
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