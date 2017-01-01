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    «Саутенд» расторг контракт с Кэмпбеллом. В твиттере клуб обвинили в расизме

    Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл ушел с поста главного тренера «Саутенда».

    Клуб договорился с 45-летним тренером о досрочном расторжении соглашения.

    Под новостью об уходе Кэмпбелла пользователи твиттера оставляют комментарии с обвинениями в расизме в адрес клуба. «Уволен за то, что он черный», – уверен SG.

    «Саутхенд» – точно расисты», – считает Josh.

    «Если ты белый и хороший специалист, то получишь работу! А черные тренеры не получают работу, поэтому никто не может узнать, хороши они или нет», – написал Consigliere.

    «Кэмпбелл заслуживает лучшего. Удивлен, как команды вроде «Арсенала» назначают главным тренером Артету, а не такого парня, как Кэмпбелл – только из-за цвета кожи», – добавил Lance Mavin Marah.

    • Кэмпбелл возглавил команду в октябре 2019 года, подписав контракт до конца сезона-2021/22.
    • За 8 месяцев команда Кэмпбелла проиграла 15 матчей, одержала 3 победы и 5 раз сыграла вничью,
    • По итогам сезона «Саутенд» занял 22-е место в турнирной таблице английской Лиги 1.

    Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»

    Источник: Sky Sports

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