Дуэйн «Скала» Джонсон планирует стать владельцем клуба из Англии

Продюсерская компания Seven Bucks Productions во главе с голливудским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном планирует стать владельцем английского клуба «Саутенд».

Компания хочет снять документальный фильм о клубе, пишет Sports.ru со ссылкой на Echosport. Сейчас ведутся переговоры о покупке команды с ее нынешним владельцем Роном Мартином.