Дуэйн «Скала» Джонсон планирует стать владельцем клуба из Англии

Продюсерская компания Seven Bucks Productions во главе с голливудским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном планирует стать владельцем английского клуба «Саутенд».
Компания хочет снять документальный фильм о клубе, пишет Sports.ru со ссылкой на Echosport. Сейчас ведутся переговоры о покупке команды с ее нынешним владельцем Роном Мартином.
- «Саутенд» выступает в Национальной лиге – 5-м по силе дивизионе.
- В минувшем сезоне его выиграл валлийский «Рексхэм», которым владеет другой голливудский актер Райан Рейнольдс.
- В 2020 году «Саутенд» был в Лиге 1 – 3-м по силе дивизионе.
Источник: Sports.ru