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    • Дуэйн «Скала» Джонсон планирует стать владельцем клуба из Англии

    Дуэйн «Скала» Джонсон планирует стать владельцем клуба из Англии

    Продюсерская компания Seven Bucks Productions во главе с голливудским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном планирует стать владельцем английского клуба «Саутенд».

    Компания хочет снять документальный фильм о клубе, пишет Sports.ru со ссылкой на Echosport. Сейчас ведутся переговоры о покупке команды с ее нынешним владельцем Роном Мартином.

    • «Саутенд» выступает в Национальной лиге – 5-м по силе дивизионе.
    • В минувшем сезоне его выиграл валлийский «Рексхэм», которым владеет другой голливудский актер Райан Рейнольдс.
    • В 2020 году «Саутенд» был в Лиге 1 – 3-м по силе дивизионе.

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    Источник: Sports.ru

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    26.05.2023 22:40
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