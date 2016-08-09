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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Страсбур - Ньор
Страсбур - Ньор: обзор матча 09 августа 2016
Страсбур
09.08.2016, вторник, 19:30
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Ньор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Страсбур - Ньор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
0 : 4
22.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Информация о матче
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«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
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