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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мэнсфилд Таун - Блэкберн
Мэнсфилд Таун - Блэкберн: обзор матча 09 августа 2016
Мэнсфилд Таун
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
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