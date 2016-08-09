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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Оксфорд
Бирмингем Сити - Оксфорд: обзор матча 09 августа 2016
Бирмингем Сити
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Оксфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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