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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Карлайл Юнайтед - Порт Вейл
Карлайл Юнайтед - Порт Вейл: обзор матча 09 августа 2016
Карлайл Юнайтед
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Порт Вейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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4 : 2
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4 : 2
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2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
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1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
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