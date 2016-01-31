«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн

В матче 1/16 финала Кубка Англии встретятся «Карлайл Юнайтед» и «Эвертон». Хозяева, представляющие четвертый по силе английский дивизион, попытаются сотворить чудо, а от ливерпульцев в этой встрече может требоваться только одно – не упасть в грязь лицом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи «Карлайл Юнайтед» – «Эвертон» в 16:30, не пропустите!