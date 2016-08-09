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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Хаддерсфилд Таун
Шрусбери Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 09 августа 2016
Шрусбери Таун
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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Шрусбери Таун
Хаддерсфилд Таун
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