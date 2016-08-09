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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лейтон Ориент - Фулхэм
Лейтон Ориент - Фулхэм: обзор матча 09 августа 2016
Лейтон Ориент
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
2 : 3
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лейтон Ориент - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
- : -
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
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- : -
21.11.2026
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Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
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0 : 1
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1 : 0
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