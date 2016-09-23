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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уиган Атлетик
Престон - Уиган Атлетик: обзор матча 23 сентября 2016
Престон
23.09.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
7'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Уиган Атлетик
79'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Н. Бирн
Желтая карточка
А. Брауне
75'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
С. Макиенок
72'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
П. Галлахер
72'
67'
Желтая карточка
Д. Перкинс
59'
Замена
Д. Перкинс
️️️️
М. Якобс
53'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Ш. МакДональд
45'
+1
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
Г. Каннингэм
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Э. МакГиди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
4-2-1-3
12
Максвелл
8
Каннингэм
3
Райт
15
Баптисте
5
Кларк
8
Брауне
12
Галлахер
46
МакГиди
9
Хагилл
24
Макиенок
47
Робинсон
4-1-3-1-1
1
Богдан
14
Бирн
33
Берн
23
Бакстон
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
16
Гомес
13
Вилдсхут
24
Якобс
28
Григг
24
Макиенок
4
Пирсон
4
Пирсон
24
Макиенок
12
Галлахер
14
Джонсон
14
Джонсон
12
Галлахер
16
МакДональд
25
Пауэлл
25
Пауэлл
16
МакДональд
14
Бирн
21
Дэвис
21
Дэвис
14
Бирн
24
Якобс
4
Перкинс
4
Перкинс
24
Якобс
Остались в запасе
Престон
Уиган Атлетик
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Престон - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Дипдэйл
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