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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 23 сентября 2016
Тулуза
23.09.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 0
Завершен
ПСЖ
48'
Я. Бодигер (П)
79'
Д. Дурмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
Замена
Ж. Пи
️️️️
Я. Бодигер
82'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
81'
79'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Рабьо
ГОЛ! 2:0!
Д. Дурмаз
79'
75'
Желтая карточка
Т. Мотта
70'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
О. Тойвонен
65'
57'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Л. Моура
Замена
О. Трехо
️️️️
О. Эдуард
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Бодигер
48'
46'
Вторая желтая
С. Орье
Желтая карточка
С. Яго
45'
Желтая карточка
О. Тойвонен
39'
24'
Желтая карточка
С. Орье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
8
Оскар Трехо
АП
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-3-2-1
40
Лафон
20
Яго
6
Диоп
6
Жульен
4
Силла
29
Бли
29
Мубандже
11
Тойвонен
14
Бодигер
29
Эдуард
4-1-2-2-1
23
Ареоля
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Максвелл
20
Крыховяк
12
Рабьо
8
Матюиди
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
14
Бодигер
29
Пи
29
Пи
14
Бодигер
11
Тойвонен
10
Дурмаз
10
Дурмаз
11
Тойвонен
29
Эдуард
8
Трехо
8
Трехо
29
Эдуард
8
Матюиди
8
Мотта
8
Мотта
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
15
Пасторе
7
Моура
12
Рабьо
97
Огустен
97
Огустен
12
Рабьо
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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