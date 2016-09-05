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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Турция
Хорватия - Турция: обзор матча 05 сентября 2016
Хорватия
05.09.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
1 : 1
Завершен
Турция
44'
И. Ракитич (П)
45+3'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Турция
90'
+3
Желтая карточка
О. Шахан
90'
+2
Желтая карточка
О. Туфан
84'
Замена
В. Шен
️️️️
Э. Мор
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Манджукич
84'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Пьяца
80'
71'
Замена
О. Шахан
️️️️
Д. Тосун
Замена
М. Брозович
️️️️
И. Ракитич
64'
54'
Замена
А. Джалик
️️️️
К. Айхан
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Турция
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Толга Чигерчи
ОП
5
Олкай Шахан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
19
Юнус Малли
АП
4-3-1-2
12
Калинич
3
Стринич
5
Чорлука
21
Вида
2
Врсалько
10
Модрич
7
Ракитич
19
Бадель
14
Перишич
20
Пьяца
17
Манджукич
4-4-1-1
1
Бабакан
4
Азиз
3
Кейбаши
2
Озбайраклы
22
Айхан
6
Туфан
15
Топал
5
Йокушлу
10
Чалханоглу
21
Мор
9
Тосун
7
Ракитич
11
Брозович
11
Брозович
7
Ракитич
17
Манджукич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Манджукич
20
Пьяца
16
Калинич
16
Калинич
20
Пьяца
22
Айхан
14
Джалик
14
Джалик
22
Айхан
9
Тосун
5
Шахан
5
Шахан
9
Тосун
21
Мор
20
Шен
20
Шен
21
Мор
Остались в запасе
Хорватия
Турция
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
8
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
25
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
19
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
8
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
25
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
19
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Хорватия - Турция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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