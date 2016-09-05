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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Австрия
Грузия - Австрия: обзор матча 05 сентября 2016
Грузия
05.09.2016, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Австрия
78'
Джано
16'
М. Хинтереггер
42'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Австрия
90'
Желтая карточка
Р. Альмер
Замена
Г. Чантурия
️️️️
У. Лобжанидзе
84'
ГОЛ! 1:2!
Джано
Пас отдал
Д. Схиртладзе
78'
76'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Янко
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
А. Амисулашвили
76'
72'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Харник
67'
Замена
А. Шепф
️️️️
З. Юнузович
Замена
Д. Схиртладзе
️️️️
В. Двалишвили
63'
51'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Янко
Пас отдал
М. Арнаутович
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
10
Джано
АП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
18
Давид Схиртладзе
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
Австрия
12
Андреас Луксе
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лория
22
Наваловский
5
Кверквелия
4
Кашия
0
Амисулашвили
2
Лобжанидзе
8
Казаишвили
20
Джигаури
6
Даушвили
10
Джано
14
Двалишвили
3-3-1-3
1
Альмер
17
Кляйн
3
Драгович
4
Хинтереггер
8
Алаба
14
Баумгартлингер
13
Зуттнер
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
21
Янко
0
Амисулашвили
15
Окриашвили
15
Окриашвили
0
Амисулашвили
14
Двалишвили
18
Схиртладзе
18
Схиртладзе
14
Двалишвили
2
Лобжанидзе
11
Чантурия
11
Чантурия
2
Лобжанидзе
10
Юнузович
26
Шепф
26
Шепф
10
Юнузович
11
Харник
9
Забитцер
9
Забитцер
11
Харник
21
Янко
11
Грегоритч
11
Грегоритч
21
Янко
Остались в запасе
Грузия
Австрия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
10
Ника Квеквескири
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
22
Валентино Лазаро
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
10
Ника Квеквескири
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
12
Андреас Луксе
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Грузия - Австрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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