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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Лихтенштейн
Испания - Лихтенштейн: обзор матча 05 сентября 2016
Испания
05.09.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
8 : 0
Завершен
Лихтенштейн
10'
Д. Коста
55'
С. Роберто
59'
Д. Сильва
60'
Витоло
67'
Д. Коста
82'
А. Мората
83'
А. Мората
90+1'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Лихтенштейн
ГОЛ! 8:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Нолито
90'
+1
84'
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Бюхель
ГОЛ! 7:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Бускетс
83'
ГОЛ! 6:0!
А. Мората
Пас отдал
Нолито
82'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Витоло
80'
78'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
Д. Саланович
76'
Желтая карточка
С. Йилдыз
71'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
М. Рехштайнер
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
69'
ГОЛ! 5:0!
Д. Коста
67'
ГОЛ! 4:0!
Витоло
Пас отдал
Д. Сильва
60'
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Витоло
59'
ГОЛ! 2:0!
С. Роберто
Пас отдал
Нолито
55'
52'
Желтая карточка
Н. Хаслер
Замена
Нолито
️️️️
Т. Алькантара
46'
26'
Желтая карточка
М. Польверино
12'
Желтая карточка
Д. Кауфманн
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
11
Витоло
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Испания
12
Адриан
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
9
Саймон Кене
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Де Хеа
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
5
Бускетс
10
Роберто
10
Алькантара
8
Коке
11
Витоло
21
Сильва
19
Коста
2-5-2-1
0
Йеле
3
Гопель
4
Кауфманн
13
Бюхель
23
Польверино
10
Визер
10
Бюхель
18
Хаслер
16
Рехштайнер
11
Бургмайер
11
Саланович
11
Витоло
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Витоло
10
Алькантара
22
Нолито
22
Нолито
10
Алькантара
19
Коста
7
Мората
7
Мората
19
Коста
11
Саланович
20
Вольфингер
20
Вольфингер
11
Саланович
13
Бюхель
17
Губзер
17
Губзер
13
Бюхель
16
Рехштайнер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
16
Рехштайнер
Остались в запасе
Испания
Лихтенштейн
12
Адриан
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
9
Саймон Кене
ЦФ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
12
Адриан
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
13
Хуан Мата
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
9
Саймон Кене
ЦФ
1
Бенджамин Бюхель
ВР
21
Томас Хоби
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Испания - Лихтенштейн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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