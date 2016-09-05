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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Молдова
Уэльс - Молдова: обзор матча 05 сентября 2016
Уэльс
05.09.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Молдова
38'
С. Воукс
44'
Д. Аллен
51'
Г. Бэйл
90+5'
Г. Бэйл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Молдова
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Г. Бэйл
90'
+5
85'
Замена
М. Михайлов
️️️️
А. Дедов
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Уилльямс
82'
75'
Замена
И. Бугаев
️️️️
Р. Гынсарь
75'
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
Е. Чеботару
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Воукс
75'
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Д. Ледли
67'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
Г. Бэйл
38'
11'
Желтая карточка
А. Дедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
15
Адриан Кашкавал
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
10
Эмир Хьюс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
19
Максим Михайлов
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
5
Честер
2
Гантер
6
Уилльямс
4
Дэвис
3
Тэйлор
16
Ледли
7
Аллен
8
Кинг
11
Бэйл
18
Воукс
4-1-4-1
1
Чебану
15
Жардан
15
Кашкавал
6
Епуряну
2
Армаш
8
Гацкан
11
Гынсарь
9
Чеботару
7
Ионицэ
13
Кожокарь
10
Дедов
6
Уилльямс
19
Коллинс
19
Коллинс
6
Уилльямс
16
Ледли
10
Хьюс
10
Хьюс
16
Ледли
18
Воукс
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
18
Воукс
10
Дедов
19
Михайлов
19
Михайлов
10
Дедов
9
Чеботару
20
Сидоренко
20
Сидоренко
9
Чеботару
11
Гынсарь
21
Бугаев
21
Бугаев
11
Гынсарь
Остались в запасе
Уэльс
Молдова
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
18
Владислав Иванов
ЦФ
12
Станислав Намашко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Остались в запасе
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
18
Владислав Иванов
ЦФ
12
Станислав Намашко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Игорь Добровольский
Статистика матча Уэльс - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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