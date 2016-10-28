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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 28 октября 2016
Боруссия М
28.10.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
М. Шульц
️️️️
Ф. Джонсон
86'
84'
Желтая карточка
Ш. Тарашай
82'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
М. Гачинович
80'
Желтая карточка
С. Хусти
75'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Хргота
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Дауд
74'
Желтая карточка
Ф. Джонсон
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
24
Тони Янчке
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
19
Фабиан Джонсон
ЛФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
4
Корб
23
Вестергор
30
Эльведи
23
Крамер
81
Дауд
24
Янчке
13
Штиндль
28
Хан
19
Джонсон
3-3-2-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
10
Фабиан
9
Хусти
8
Гачинович
10
Хргота
81
Дауд
7
Херрманн
7
Херрманн
81
Дауд
19
Джонсон
10
Шульц
10
Шульц
19
Джонсон
10
Хргота
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Хргота
8
Гачинович
21
Тарашай
21
Тарашай
8
Гачинович
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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