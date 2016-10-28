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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 28 октября 2016
Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
42'
Д. Кларк
74'
Р. Сойерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
90'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. Кларк
87'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. МакЛед
Замена
Б. Глэдвин
️️️️
А. Борысюк
81'
Желтая карточка
Т. Чери
74'
74'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сойерс
Пас отдал
М. Колен
71'
Замена
Л. МакЛед
️️️️
Д. МакИкран
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Вашингтон
69'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Д. Робинсон
64'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. МакИкран
Желтая карточка
А. Борысюк
18'
6'
Желтая карточка
Х. Дин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
16
Ариэль Борысюк
ПП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
АП
18
Райан Вудс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-3-1-2
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
29
Колкер
14
Робинсон
21
Луонго
24
Кузинс
16
Борысюк
9
Чери
26
Силла
14
Вашингтон
4-4-1-1
25
Бентли
6
Бьелланд
6
Дин
15
Иган
2
Колен
18
Вудс
36
Кларк
14
Сойерс
23
Йеннарис
16
МакИкран
25
Хоган
14
Робинсон
22
Вшолек
22
Вшолек
14
Робинсон
16
Борысюк
7
Глэдвин
7
Глэдвин
16
Борысюк
14
Вашингтон
91
Полтер
91
Полтер
14
Вашингтон
36
Кларк
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
36
Кларк
16
МакИкран
4
МакЛед
4
МакЛед
16
МакИкран
МакЛед
11
Кайкай
11
Кайкай
МакЛед
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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