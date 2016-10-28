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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Монреаль
Ди Си Юнайтед - Монреаль: обзор матча 28 октября 2016
Ди Си Юнайтед
28.10.2016, пятница, 02:30
США. МЛС, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
Монреаль
90'
Л. Нигл
90'
Т. Кемп
4'
Л. Киман
43'
М. Манкозу
58'
М. Манкозу
83'
И. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Монреаль
ГОЛ! 2:4!
Т. Кемп
90'
ГОЛ! 1:4!
Л. Нигл
90'
84'
Замена
У. Лефевр
️️️️
И. Пьятти
83'
ГОЛ! 0:4!
И. Пьятти
78'
Замена
Й. Венегас
️️️️
М. Донадель
Замена
Ж. Бюшер
️️️️
Л. Акоста
65'
58'
ГОЛ! 0:3!
М. Манкозу
Замена
М. Сарвас
️️️️
Д. Джеффри
45'
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Манкозу
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Киман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
33
Патрик Нярко
ЛП
26
Роб Винсент
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
25
Джаред Джеффри
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЛП
33
Марко Донадель
ОП
8
Патрис Берниер
ЦП
7
Доминик Одуро
ПП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
34
Люк Мишу
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Монреаль
22
Эрик Кронберг
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
8
Йохан Венегас
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
3-1-4
28
Хамид
32
Боссвелл
15
Бирнбаум
2
Кемп
26
Винсент
33
Нярко
32
Акоста
25
Джеффри
14
ДеЛеон
4-1-3-1
1
Буш
6
Камара
36
Кабрера
23
Киман
8
Ойонго
33
Донадель
7
Одуро
8
Берниер
10
Пьятти
25
Манкозу
25
Джеффри
31
Сарвас
31
Сарвас
25
Джеффри
32
Акоста
25
Бюшер
25
Бюшер
32
Акоста
10
Пьятти
55
Лефевр
55
Лефевр
10
Пьятти
33
Донадель
8
Венегас
8
Венегас
33
Донадель
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Монреаль
9
Альваро Саборио
ЦФ
34
Люк Мишу
ЦЗ
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
22
Эрик Кронберг
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
9
Альваро Саборио
ЦФ
34
Люк Мишу
ЦЗ
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Остались в запасе
22
Эрик Кронберг
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Монреаль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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