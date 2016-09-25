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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 25 сентября 2016
Спартак
25.09.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
39'
К. Фатай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
90'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
С. Игбун
Желтая карточка
И. Попов
87'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Р. Зобнин
76'
74'
Замена
Марсиньо
️️️️
К. Фатай
Замена
И. Попов
️️️️
Маурисио
67'
65'
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Обляков
57'
Желтая карточка
И. Безденежных
44'
Желтая карточка
П. Аликин
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Фатай
Пас отдал
А. Засеев
Желтая карточка
Маурисио
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
3
Павел Аликин
(К)
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Кутепов
33
Маурисио
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Промес
7
Джано
29
Зе Луиш
3-3-1-1-2
99
Лунев
33
Сухов
34
Тумасян
5
Васин
89
Стоцкий
13
Засеев
3
Аликин
87
Безденежных
10
Обляков
44
Игбун
7
Фатай
33
Маурисио
71
Попов
71
Попов
33
Маурисио
47
Зобнин
88
Давыдов
88
Давыдов
47
Зобнин
10
Обляков
57
Кротов
57
Кротов
10
Обляков
7
Фатай
10
Марсиньо
10
Марсиньо
7
Фатай
44
Игбун
99
Абдулавов
99
Абдулавов
44
Игбун
Остались в запасе
Спартак
Уфа
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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