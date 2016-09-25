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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Валенсия
Леганес - Валенсия: обзор матча 25 сентября 2016
Леганес
25.09.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
21'
А. Шимановски
34'
Нани
52'
М. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Валенсия
90'
+4
Замена
З. Баккали
️️️️
Нани
Желтая карточка
А. Мартин
90'
+1
87'
Замена
А. Абденнур
️️️️
Родриго
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Марин
84'
Желтая карточка
Й. Андер Серантес
81'
81'
Желтая карточка
Нани
69'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ж. Канселу
66'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Лусиано
66'
Замена
М. Коне
️️️️
М. Анхель Герреро
65'
Пенальти не реализован!
А. Шимановски
62'
Замена
Лусиано
️️️️
У. Лопес
59'
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Суарес
Пас отдал
Нани
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
40'
34'
ГОЛ! 1:1!
Нани
ГОЛ! 1:0!
А. Шимановски
Пас отдал
Омар
21'
17'
Желтая карточка
М. Монтойя
11'
Желтая карточка
Э. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Александер Шимановски
ЦП
7
Омар
ЦП
8
Унаи Лопес
АП
23
Альберто Мартин
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
АП
33
Энцо Перес
ПП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Серантес
3
Марин
12
Меджани
21
Мантовани
16
Диас
24
Тимор
8
Шимановски
7
Омар
23
Мартин
8
Лопес
10
Герреро
3-2-1-2-1
25
Алвес
4
Суарес
5
Мангала
33
Сантос
2
Канселу
14
Гайя
33
Перес
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
3
Марин
11
Мачис
11
Мачис
3
Марин
8
Лопес
10
Лусиано
10
Лусиано
8
Лопес
10
Герреро
42
Коне
42
Коне
10
Герреро
17
Нани
11
Баккали
11
Баккали
17
Нани
19
Родриго
5
Абденнур
5
Абденнур
19
Родриго
2
Канселу
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
2
Канселу
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Леганес - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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