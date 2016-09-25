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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 25 сентября 2016
Сассуоло
25.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
34'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Удинезе
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
89'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Г. Дефрель
80'
75'
Замена
Эвандро
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
Д. Бьондини
71'
67'
Желтая карточка
Данило
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Л. Маццителли
66'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Рагуса
64'
61'
Замена
С. Перица
️️️️
А. Пеньяранда
50'
Желтая карточка
С. Теро
Желтая карточка
Ф. Пелузо
44'
39'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
П. Лирола
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Родриго Де Пауль
АП
21
Якуб Янкто
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
98
Панайотис Арменакас
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
51
Антеи
13
Пелузо
14
Лирола
4
Маньянелли
36
Маццителли
8
Бьондини
32
Рагуса
21
Политано
92
Дефрель
4-3-2-1
1
Карнезис
28
Арто
5
Данило
27
Фелипе
6
Аднан
21
Янкто
24
Кумс
33
Коне
7
Де Пауль
7
Пеньяранда
77
Теро
32
Рагуса
11
Риччи
11
Риччи
32
Рагуса
36
Маццителли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
36
Маццителли
92
Дефрель
9
Иеммелло
9
Иеммелло
92
Дефрель
77
Теро
11
Эвандро
11
Эвандро
77
Теро
7
Пеньяранда
18
Перица
18
Перица
7
Пеньяранда
7
Де Пауль
91
Сапата
91
Сапата
7
Де Пауль
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
98
Панайотис Арменакас
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Остались в запасе
98
Панайотис Арменакас
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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