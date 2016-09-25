Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ницца
Нанси - Ницца: обзор матча 25 сентября 2016
Нанси
25.09.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
60'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ницца
90'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
83'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
В. Эйссерик
Замена
А. Робич
️️️️
М. Кретьен Бассер
74'
Желтая карточка
К. Лангле
72'
Замена
И. Диа
️️️️
С. Н'Гуессан
67'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
В. Эйссерик
Желтая карточка
Т. Бадила
38'
Замена
А. Кура
️️️️
Ю. Хаджи
32'
24'
Желтая карточка
М. Бодмер
Желтая карточка
С. Н'Гуессан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
25
Бенуа Педретти
АП
28
Жульен Кето
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Нди-Ассембе
21
Бадила
23
Кабако
2
Лангле
20
Кретьен Бассер
4
Марчетти
28
Кето
13
Н'Гуессан
25
Педретти
15
Хаджи
12
Манданн
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
44
Байссе
5
Сарр
4
Данте
21
Перейра
29
Дальберт
9
Эйссерик
25
Сиприен
6
Вальтер
24
Бодмер
14
Плеа
15
Хаджи
23
Кура
23
Кура
15
Хаджи
13
Н'Гуессан
22
Диа
22
Диа
13
Н'Гуессан
20
Кретьен Бассер
7
Робич
7
Робич
20
Кретьен Бассер
9
Эйссерик
20
Бельханда
20
Бельханда
9
Эйссерик
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
Остались в запасе
Нанси
Ницца
9
Морис Дале
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
9
Морис Дале
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Нанси - Ницца
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
Все
Нанси
Ницца
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+