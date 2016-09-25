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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Урал
Оренбург - Урал: обзор матча 25 сентября 2016
Оренбург
25.09.2016, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Урал
60'
Р. Павлюченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Урал
Желтая карточка
М. Батов
90'
88'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
83'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
А. Павленко
80'
Замена
М. Конате
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Ефремов
72'
Замена
М. Батов
️️️️
Я. Бамба
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Ч. Лунгу
Замена
А. Померко
️️️️
Благо
46'
Желтая карточка
Я. Бамба
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Гутор
34
Кацалапов
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
33
Нехайчик
40
Благо
6
Бамба
22
Ефремов
32
Саная
4-2-3-1
12
Заболотный
15
Кулаков
15
Новиков
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
8
Павленко
9
Чантурия
10
Павлюченко
40
Благо
20
Померко
20
Померко
40
Благо
6
Бамба
17
Батов
17
Батов
6
Бамба
22
Ефремов
90
Делькин
90
Делькин
22
Ефремов
8
Павленко
8
Подоксенов
8
Подоксенов
8
Павленко
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
10
Павлюченко
13
Конате
13
Конате
10
Павлюченко
Остались в запасе
Оренбург
Урал
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Оренбург - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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