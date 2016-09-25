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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 25 сентября 2016
Абердин
25.09.2016, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
90'
Д. Мэддисон
79'
Э. Халлидэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Рейнджерс
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
А. Руни
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
90'
Желтая карточка
К. МакЛин
83'
Замена
У. Бернс
️️️️
Н. МакГинн
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Халлидэй
77'
Замена
К. Миллер
️️️️
Д. Гарнер
Желтая карточка
М. Рейнольдс
53'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
П. Поулетт
45'
22'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
Г. Шинни
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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Абердин
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