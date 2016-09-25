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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 25 сентября 2016
Вильярреал
25.09.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
5'
Пато
24'
Бруно (П)
39'
Н. Сансоне
45+1'
Р. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
78'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Р. Сориано
73'
Замена
Джонатан
️️️️
Пато
63'
62'
Желтая карточка
М. Олавиде
54'
Замена
М. Олавиде
️️️️
Ф. Мерида
46'
Замена
А. Фернандес
️️️️
М. Фернандес
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Торрес
45'
Замена
Хайме
️️️️
К. Клер
ГОЛ! 3:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
С. Кастильехо
39'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Бруно
24'
23'
Желтая карточка
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Пато
Пас отдал
С. Кастильехо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Осасуна
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
9
Хайме
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
21
Сориано
11
Сансоне
70
Кастильехо
12
Пато
3-3-1-1-2
0
Фернандес
30
Боннин
4
Фланьо
5
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
29
Фуэнтес
8
Мерида
10
Торрес
11
Леон
97
Ривьер
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
12
Пато
6
Джонатан
6
Джонатан
12
Пато
21
Сориано
90
Черышев
90
Черышев
21
Сориано
0
Фернандес
25
Фернандес
25
Фернандес
0
Фернандес
8
Мерида
35
Олавиде
35
Олавиде
8
Мерида
18
Клер
9
Хайме
9
Хайме
18
Клер
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Энрике Мартин
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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