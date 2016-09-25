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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 25 сентября 2016
Хоффенхайм
25.09.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
17'
А. Крамарич
41'
Л. Рупп
4'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
75'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Э. Варгас
️️️️
Л. Рупп
73'
Замена
Н. Амири
️️️️
М. Ут
66'
65'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Хунтелаар
58'
Замена
А. Шепф
️️️️
Б. Стамбули
ГОЛ! 2:1!
Л. Рупп
Пас отдал
К. Демирбай
41'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Э. Бичакчич
39'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Б. Эмболо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
25
Зюле
4
Бичакчич
7
Фогт
22
Тольян
3
Кадержабек
10
Рупп
13
Руди
26
Демирбай
27
Крамарич
13
Ут
4-1-2-3
1
Ферманн
27
Ритер
22
Настасич
5
Хеведес
21
Баба
21
Стамбули
27
Горецка
6
Бенталеб
21
Хунтелаар
7
Эмболо
13
Чупо-Мотинг
13
Ут
10
Амири
10
Амири
13
Ут
4
Бичакчич
5
Шер
5
Шер
4
Бичакчич
10
Рупп
11
Варгас
11
Варгас
10
Рупп
21
Стамбули
18
Шепф
18
Шепф
21
Стамбули
21
Хунтелаар
7
Майер
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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