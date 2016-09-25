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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 25 сентября 2016
Атромитос
25.09.2016, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Астерас
76'
Вторая желтая
В. Иглесиас
72'
Желтая карточка
К. Яннулис
57'
Желтая карточка
В. Иглесиас
Начало матча
Статистика матча Атромитос - Астерас
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
- : -
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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