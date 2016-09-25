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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Газиантепспор
Фенербахче - Газиантепспор: обзор матча 25 сентября 2016
Фенербахче
25.09.2016, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Газиантепспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фенербахче - Газиантепспор
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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Фенербахче
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